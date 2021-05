Berlusconi si sente male in casa: nuovo ricovero in ospedale per controlli post Covid

MILANO - Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele a Milano, secondo alcune fonti azzurre sarebbe tornato questa notte all'ospedale per controlli post Covid.

L'ex premier Silvio Berlusconi, secondo quando riferiscono fonti vicine al suo entourage, non stava bene ed era assistito in una camera attrezzata della dimora di Arcore. In ospedale è entrato intorno alle 5 del mattino. È stato visto uscire dalla macchina affaticato, sorretto dalle guardie del corpo e dal medico curante, il professor Alberto Zangrillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA