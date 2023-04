Berlusconi come sta: anche Pasquetta in terapia intensiva, notte tranquilla. «Nessun bollettino medico»

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano da 5 giorni a causa di un'infenzione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Nel sesto giorno di

ricovero non sono previsti al momento bollettini medici sulle condizioni dell'ex premier, che ieri sera ha rivenuto le visite delle figlie Eleonora e Marina.

Come sta Silvio Berlusconi

È stata un'altra notte tranquilla nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni di Silvio Berlusconi, seppur gravi, restano stabili.