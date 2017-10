Silvia, islamica italiana con il velo. Su Facebook insulti e minacce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Sono accusati di aversu, con frasi discriminatorie sul fronte religioso,, 40enne disalita agli onori delle cronache, nel 2004, per essersie aver deciso di indossare ilIl pm di Venezia, Patrizia Ciccarese, ha chiesto il rinvio a giudizio di un taxista milanese, Luca Ferrari, 48 anni, e di un operaio dAndrea Bonaventura, 49 anni, e ilsi è aperto ieri mattina, di fronte al gup Marta Paccagnella. Ferrari sostiene di aver già subito una condanna per gli stessi fatti, e dunque di non poter essere giudicato nuovamente. Alcuni anni fa Silvia Layla Olivetti assunse notorietà grazie alla pubblicazione di “Diversamente italiani”, un libro che raccoglie storie di donne e uomini italiani cristiani che si sono convertiti all’islamismo; libro e che l’ha trasformata in una figura di riferimento per le donne musulmane. Nel 2015 conquistò fa fama di esponente “moderata” del mondo islamico partecipando in qualità di ospite a “Le invasioni barbariche”, il programma condotto da Daria Bignardi su La 7. Da allora è stata oggetto di polemiche, critiche e attacchi feroci, conseguenti anche ad alcune sue prese di posizione.