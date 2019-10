Getta la sigaretta dal finestrino, arriva multa da 100 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta il trasgressore è ststo pizzicato e l'aver lanciato un mozzicone di sigaretta dal finestrino della propria auto gli è costato davvero caro. Dovrà infatti sborsare 100 euro di multa l'automobilista barese fermato e sanzionato ieri dai vigili mentre transitava sul lungomare Nazario Sauro.Il primo verbale di questo tipo fu comminato nel 2016 quando i vigili baresi multarono (con 100 euro) un 35enne sorpreso a lanciare per terra, in piazza Umberto, un mozzicone di sigaretta.Certo è che come nel caso del clacson usato a sproposito in città, la punizione servirebbe da deterrente a tutte le latitudini.