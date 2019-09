Sigaretta elettronica, scoperta la sostanza che fa ammalare le persone

LEGGI ANCHE





La vicenda si è svolta nello stato dell'Utah, negli Usa. Maddie Nelson, questo il nome della ragazza, ha iniziato a sentirsi male all'inizio di quest'anno, ma il mese scorso ha avuto forti dolori alla schiena e ai reni.



Dopo le prime morti riconducibili all'uso dellae i primi malati, scatta l'indagine. Le autorità statali e federali americane che stanno indagando sulle misteriose malattie polmonari legatehanno scoperto la stessa sostanza chimica nei campioni di marijuana usati dalle persone che si sono ammalate in diverse parti del Paese e che hanno usato differenti marchi di prodotti nelle ultime settimane: si tratta di un olio derivato dalla vitamina E, il cosiddettoE acetato. Lo scrive il Washington Post.La vitamina E si trova in certi alimenti, come l'olio di colza, l'e le mandorle. L'olio derivato è disponibile comunemente come integratore nutrizionale ed è usato nei trattamenti topici della pelle. Non è noto come sostanza dannosa quando è ingerita come integratore o applicata sulla pelle. Ma la sua struttura molecolare, secondo gli esperti, potrebbe essere pericolosa se inalata.Le proprietà simili a quelle dell'olio potrebbero essere associate con il tipo di sintomi respiratori che hanno riportato molti pazienti: tosse, mancanza di respiro e dolore al petto. L'Illinois e l'Oregon hanno registrato in estate quelli che sono considerati i primi due decessi legati alla sigaretta elettronica o, più probabilmente, ai prodotti inalati.