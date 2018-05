La lite, poi lui prende la bottiglia e si sgozza davanti alla fidanzata

di Francesco Campi

ROVIGO - Unae un epilogo tragico, inatteso, terribile: ha fatto pochi passi e, impugnando unase l'è puntata improvvisamente contro, colpendosi sul collo e tagliandosi la gola con un gesto drammatico . Il sangue ha iniziato a sgorgare dalla grave ferita che si è autoinferto, mentre la sua compagna e gli amici che avevano assistito al battibecco prima e al gesto estremo poi, sono corsi, terrorizzati, verso di lui, attorniandolo e cercando di soccorrerlo, ma comprendendo all'istante che non vi era altro da fare che chiamare immediatamente il 118.Fortunatamente l'allarme è stato dato istantaneamente ed altrettanto rapidamente sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem, che ha trasportato a sirene spiegate il 39enne in ospedale dove è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico per suturare la ferita e bloccare la grave emorragia. La notte è trascorsa nell'ansia perché le condizioni dell'uomo apparivano critiche, tanto che i medici si sono a lungo riservati la prognosi. Solo nel pomeriggio di ieri, il suo quadro clinico è apparso decisamente migliorato, tanto che è stato dichiarato fuori pericolo...