Si rifiuta di fare sesso a tre, lui la massacra con 30 coltellate. Kelly aveva 29 anni

di Domenico Zurlo

Ha, e la motivazione è terribile:, un uomo di trent’anni, ha ammazzato la fidanzata, un anno più giovane di lui, con cui stava insieme da quando erano adolescenti. Un rapporto che aveva alti e bassi, e che è finito nel peggiore dei modi: lui l’ha massacrata perché le avevacon un’altra donna, e Kelly aveva detto di no.«Era ossessionato dal sesso -- ha cercato di convincere Kelly a farsi coinvolgere in attività sessuali con lui e con altre donne. Ma lei ha sempre detto di no». Ian e Kelly stavano insieme da 12 anni, ma i problemi nel loro rapporto hanno coinvolto anche i loro tre figli (che hanno tra i 2 e i 10 anni): ierano già stati in passato coinvolti per la loro situazione e i bambini erano stati allontanati dal papà, che in un’occasione li aveva messi in pericolo giocando pericolosamente con un fucile ad aria compressa.Qualche tempo fa l’uomo aveva iniziato una relazione con una donna più anziana di lui, la 48enne Julie, una vecchia amica e vicina di casa: ma l’ossessione per Kelly era rimasta, tanto da mandarle decine di messaggi di minacce e insulti dal profilo Facebook della stessa Julie. Fino a quando non è arrivato fino in fondo, con l’aggressione choc con cui ha ucciso la ragazza: oltre 30 coltellate, molte sul corpo e sul collo, per toglierle la vita in modo cruento.