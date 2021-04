Si innamora di un dipendente, entra in banca e minaccia tutti con un coltello: arrestata

BRINDISI - Si era innamorata del dipendente di una banca, ma non era corrisposta. Per questo a un certo punto è entrata nell'istituto di credito armata di coltello e ha minacciato tutti i presenti di morte. È accaduto a Latiano, in provincia di Brindisi, dove i carabinieri hanno arrestato una donna di 43 anni, accusata di atti persecutori, detenzione e porto abusivo di armi, violenza privata e danneggiamento.

L'irruzione

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabineri sono intervenuti presso la filiale di una banca del posto, a seguito della richiesta sul 112, che segnalava la presenza di una donna armata all’interno, intenta a minacciare di morte i dipendenti. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato la donna e hanno appurato che la stessa si era guadagnata l’accesso dopo aver forzato la porta dell’istituto di credito – in quel momento chiuso al pubblico – e brandendo un coltello da cucina lungo 30 centimetri, aveva tentato di colpire il direttore e i dipendenti. Dagli accertamenti è emerso che la donna, dal mese di gennaio scorso, aveva posto in essere atti persecutori e minacce anche via telefono, nei confronti di un dipendente di quell’istituto, del quale si era invaghita, non sopportando di non essere corrisposta. Proprio a seguito di tali rifiuti, e peraltro accusando infondatamente l’uomo di intrattenere una relazione con un’altra dipendente della medesima banca, la 43enne nei giorni precedenti aveva minacciato esplicitamente il dipendente, riferendogli che si sarebbe presentata con un coltello presso la banca con l’intenzione di uccidere lui e la collega. Il coltello rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre per la donna sono scattati gli arresti domiciliari.

