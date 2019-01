Si incastra il dito nella sedia di Ikea, ragazzina di 14 anni rischia di perderlo.

di Alessia Strinati

Ilnellae rischia di perderlo. La piccola Kaylah Bennett, didi Birmingham, ha riportato gravissime ferite alla mano dopo che le sue dita sono restate intrappolate in una nota sedia prodotta dall'Ikea, la "", una sedia pieghevole molto popolare anche e soprattutto per il suo prezzo: appena 6,50 euro. La mamma, che ha mostrato le foto dell'incidente su Facebook, ha raccontato l'accaduto per mettere in guardia anche gli altri genitori.La donna stava cucinando, mentre la figlia stava giocando con le sorelle, quando ha sentito un urlo. Ha visto il dito di sua figlia gravemente ferito e l'ha portata al pronto soccorso dove è stata operata d'urgenza. «Stava scendendo dalla sedia quando questa si è piegata e le sue dita sono rimaste schiacciate tra il metallo», ha raccontato la mamma dicendo di aver visto il dito della sua bambina ciondolare con l'osso a vista, quasi completamente reciso. Ora la piccola ha una fasciatura ma non si potrà sapere se riuscirà a recuperare l'uso del dito prima di 7 giorni, quando le verrà tolta la medicazione. «Il dito potrebbe andare in necrosi», ha poi concluso la donna, «a quel punto l'unica soluzione sarebbe l'amputazione».Ikea ha fatto sapere di essere venuta a conoscenza dell'accaduto e che avvierà un'indagine per capire la sicurezza del prodotto:«La sicurezza dei nostri prodotti è sempre la nostra massima priorità e non appena ci siamo resi conto di questo incidente abbiamo iniziato un'indagine approfondita».