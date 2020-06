Si impicca al cornicione all'esterno della casa, il corpo trovato dalla cognata

Tragedia a Roseto degli Abruzzi (Teramo). Verso le 7, è stato trovato impaccato all’esterno della sua abitazione D.F. di 79 anni. Il corpo dell’anziano era appeso ad un cornicione all’esterno della propria abitazione. Stando alle prime informazioni, l’uomo si sarebbe svegliato all’alba, sarebbe salito al piano superiore della casa, avrebbe legato la corda al cornicione, fatto un cappio all’altra estremità per poi lasciarsi andare. A rivenirlo è stata la cognata, che come quasi tutte le mattine andava a trovarlo per vedere come stava o se gli serviva qualcosa vista l’età avanzata. Poi la donna sotto shock e disperata ha allertato i soccorsi.

Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ultimo aggiornamento: 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA