Reduce dall'Afghanistan si barrica in un bar e spara: conflitto a fuoco Colpito alla testa, è grave

di Mary Liguori

Terrore in centro, a Caserta, dove un militare ha prima minacciato i passanti con una pistola e poi si è barricato in un bar dicendo di voler fare una strage. Momenti di alta tensione in centro, nel rione Tescione, dove alle 13 si è verificata la sparatoria. L'ex militare Gianfranco Lamonica, 45 anni, un reduce dell'Afghanistan, ha puntato la pistola costringendo la polizia a fare fuoco per fermarlo ed evitare il peggio. I passanti hanno sentito quattro colpi. Lamonica, secondo una ricostruzione ancora parziale, è stato centrato al braccio e alla gamba, sfiorato alla testa da un proiettile. L'ex militare è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale di Caserta.E' successo nella caffetteria Chimera, che il militare da tempo frequentava, in via vescovo Natale, a pochi passi da una parrocchia. Lamonica, residente nel quartiere Puccianiello, girava spesso in tuta mimetica, ma mai prima aveva mostrato la sua pistola. Parlava spesso, troppo spesso, della sua missione in Afghanistan, prima di essere riformato. Le sue foto da soldato compaioni anche sul suo profilo social. Quando è entrato nel bar ha prima puntato l'arma contro la gabbia del pappagallo poi contro la cassiera, che ha avuto un malore. Infine, la sparatoria.