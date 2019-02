Si apre una voragine ai giardini e inghiotte due donne. Una è gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CELLENO - Improvvisamente, mentre stavano camminando in uno spazio verde del borgo antico di Celleno (Viterbo), si è spalancata una voragine e ha inghiottito due donne.E' accaduto poco fa. A precipitare nel vuoto due donne, mentre camminano in direzione del ''borgo fantasma'', la parte antica del paese a due passi da Bagnoregio. Una delle due malcapitate è caduta da un'altezza di cira 4 metri, mentre l'altra è riuscita a salvarsi rimanendo aggrappata alla staccionata.A lanciare l'allarme sono stati alcuni operai che hanno sentito le grida delle malcapitate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Viterbo e i paramedici del 118. Le donne sono state recuperate dai soccorritori e trasportate all'ospedale Belcolle di Viterbo. La signora caduta nel precipizio è in codice rosso.