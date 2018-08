Shaquille O'Neal, ladri in casa dell'ex moglie: Shaunie li mette in fuga così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rubare in casa di persone famose e facoltose non è mai una buona idea, ma c'è ancora chi non lo ha capito. Chiedete, ad esempio, alla coppia diche hanno tentato di introdursi nella villa diin cui, l'ex moglie di, vive insieme ai figli avuti dall'ex campione Nba.L'ex consorte di 'Shaq', leggenda dei, è una presentatrice e autrice televisiva di grande successo. Dopo il divorzio, è rimasta in buoni rapporti con l'ex marito ma è lei ad aver ottenuto l'affido dei figli. Anche per questo, 'Shaq', che è anche partner di, un'azienda che progetta sofisticatiper la casa, ha voluto installarne uno nella villa in California.Duesono stati prontamente immortalati dalle telecamere di sicurezza mentre tentavano di introdursi nella villa attraverso il giardino. Un sistema d'allarme così efficace ha permesso a Shaunie di allontanare con molta facilità i malintenzionati. È bastato, infatti, parlare al microfono collegato ai varie dire: «Cosa stai facendo? Sei ripreso dalle telecamere. Ora sorridi, idiota». Ed è così che i due ladri, scoperti, si sono dati alla fuga.Come se non bastasse, il video registrato dalle telecamere è stato pubblicato da Shaunie su. Oltre al clamoroso insuccesso di quello che probabilmente era sembrato loro un colpo grosso, per i due ladri è arrivata anche la gogna social.