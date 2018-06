Shakira, in vendita la villa di Miami da 10 milioni di euro

di Paolo Travisi

Fuga da Miami. La metropoli americana, preferita dalle popstar latino-americane, per la diffusione della lingua madre, lo spagnolo e per la vicinanza con la terra d'origine, non sembra rientrare più, nei gusti di, che ha deciso dila suaBeach alla cifra di 10 milioni di euro.Turbolenze immobiliari da vip. La notizia, segue di qualche settimana, il furto nella dimora di lusso di Barcellona, di proprietà della cantante colombiana e del compagno Gerard Piqué, difensore del Barca. Completamente svaligiata di orologi, contanti e gioielli. Ma torniamo in Florida, dove Shakira ha acquistato una villa, con accesso diretto al mare attraverso un porto privato. La casa è composta di sei camere da letto e ben sette bagni, tutto sulle tonalità del bianco che accentuano la luminosità della residenza. L'ampia sala da pranzo è perfetta per cene con amici e familiari, arredata con cura minimale, luminose finestre apre arricchita da un elegante camino. In una villa da 10 milioni di euro, non può mancare una sala attrezzata per il fitness, una piscina esterna ed una sala multimediale con apparecchiature hi-tech per ascoltare musica di alta qualità audio. Shakira cerca acquirenti e chissà che non sia uno dei colleghi come Ricky Martin o Jennifer Lopez ad accaparrarsi la villa.