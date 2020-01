Sfugge alla madre e cade nella tromba delle scale: grave bimba di un anno

MILANO - Dramma a Milano dove una bambina di un anno è caduta nella tromba delle scale di un condominio in viale Certosa. È stata trasportata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione degli agenti della Questura, la bimba si trovava sulle scale con lo zio e la madre. La donna per allacciarsi le scarpe ha allentato la presa della bimba che teneva per mano e la piccola, di origini senegalesi, è caduta per alcuni metri.

Ultimo aggiornamento: 16:00

