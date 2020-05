Vola a 160 chilometri all'ora con la sua Ducati: patente ritirata, "collega" in Honda si ferma a 134 km/h

TRIESTE - Nell'ultima settimana la Polizia Locale ha posizionato il telelaser lungo i maggiori assi di scorrimento: le sanzioni più gravi sono state state rilevate in via Flavia/Strada della Rosandra e in via Carnaro. In totale 43 violazioni al Codice della Strada, quasi tutte per eccesso di velocità: la più grave è stata commessa in via Flavia da un uomo alla guida di un Ducati, alla velocità di 161 km/h (il limite lì è di 50 km/h).



Al conducente, un italiano residente all’estero, è stata ritirata la patente e, trattandosi di veicolo straniero, l’infrazione è stata immediatamente conciliata. Invece, in via Carnaro dopo la galleria in direzione di via Doda, un uomo di 31 anni in sella ad un Honda CBV è stato fermato per due violazioni: superamento del limite (velocità accertata: 134 km/h) e sorpasso in galleria e sempre in via Carnaro un ragazzo di 24 anni su una Ford ha toccato i 127 km/h. Il limite di velocità in quel tratto è di 50 km/h: detratti i 5 km di tolleranza, sono più di 70 km/h rispetto alla velocità consentita.

