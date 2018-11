Si sdraia sui binari e sfida l'amico: muore a 16 anni investito da un treno

Una assurda sfida lanciata con un amico: sdraiarsi sui binari in attesa del treno per vedere chi resiste di più mentre gli altri filmavano con il telefonino e lo incitavano. E' morto così Abdul El Sahid, un ragazzino di 15 anni di San Giorgio su Legnano (Milano), travolto da un treno in stazione a Parabiago (Milano), ieri sera intorno alle 19.La Procura di Busto Arsizio (Varese) ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, per far luce sulla dinamica della sua morte. Stando a quanto emerso, il ragazzino avrebbe ingaggiato con un amico una sfida per chi avesse il coraggio di sdraiarsi sui binari in attesa di un convoglio. A turno il 13 enne e la vittima avrebbero quindi deciso di provare. Ad assistere alla scena altri giovani.«La Polfer li sta sentendo, la dinamica di quanto accaduto allo stato attuale non è stata ancora chiarita», ha dichiarato il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Gianluigi Fontana.