In preda alla rabbia nel pronto soccorso: in otto per bloccarlo

Ci sono volute otto persone per bloccare stanotte in Pronto soccorso un uomo di 41 anni in preda ad una crisi di rabbia. Era stato fermato dai poliziotti delle Volanti poco dopo le 4.30 perché aveva sfasciato una vetrina. E si era ferito. Una volta condotto in ospedale si è lanciato contro le porte, le lettighe e gli altri arredi della struttura sanitaria provocando vari danni. L'uomo è stato denunciato.

LEGGI ANCHE:

Aggredisce la barista, lite con i clienti poi minaccia assessore e consigliere

San Benedetto, stanco di aspettare prende per il collo un infermiere

Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA