La sexy poliziotta al bivio il suo capo: «Scelga cosa vuole fare della sua carriera»

Un fisico da urlo, addominali scolpiti, occhi azzurri, bionda. Incarna il modello di bellezza nordica per eccellenza e su Instagram ora è una star con oltre 500mila follower., 31enne tedesca non fa solo impazzire il web con le sue foto perché di mestiere fa laimpegnata nei casi di violenza domestica nella città di Dresda. Ora per: o fai la modella o continui il tuo mestiere a tempo pieno.Dopo esser stata riconosciuta con la poliziotta più bella di Germania il suo successo è lievitato e con esso anche gli impegni legati al mondo della moda. Lo scorso luglio le è stato concesso un congedo di 6 mesi ma i capi ora vogliono vederci chiaro sulle sue reali intenzioni di carriera. Ha passato questo tempo in giro per il mondo per dei servizi fotografici ma iltornerà a lavoro.Parlando con Bild,ha detto che le piacerebbe fare entrambe le cose, ma che non è possibile ottenere tutto ciò che si desidera nella vita. Ha tempo fino a lunedì per decidere se vuole una carriera come poliziotto o come modella di fitness sui social media.