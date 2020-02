Mamma 35enne lascia il lavoro e fonda un'impresa di pulizie "particolare": lavora nuda

Ultimo aggiornamento: 15:33

Potrebbe sembrare uno scherzo, ma non lo è. La 35enne ingleseha deciso di cambiare la sua vita, lasciando il lavoro come addetta allein hotel e avviando un'impresa di pulizie tutta sua con una ....particolarità. Infatti si presenta .... Per 75 sterline all'ora (circa 90 euro), Claire pulirà la casa dei propri clienti in, e alzando il prezzo, cadono gli indumenti.Claire O’Connor ha tre figli e un marito, Rob, che inizialmente pensava non fosse seria. Ma quando ha visto la convinzione della compagna, ha accettato l'idea. Al Sun, Claire ha infatti ribadito: «Non ci sarà niente di. Niente contatti fisici, niente fotografie e niente "extra". Andrò in casa, farò il mio lavoro e me ne andrò». I prezzi sono tuttavia molto alti: si parte da 75 sterline all'ora per il servizio in lingerie o un outfit da cameriera francese. Per 85 sterline orarie, Claire resterà in. Infine, per 10 sterline in più, il servizio verrà svolto totalmentePer promuovere la sua iniziativa, a cui ha dato il nome di, ha creato anche una pagina Instagram lo scorso 10 febbraio. La speranza di Claire O’Connor è che il servizio decolli, potendo così assumere altre ragazze e ragazzi per ampliare il lavoro. Realtà di questo tipo, infatti, già esistono e vanno alla grande: Glimmer, ad esempio, è nata nel 2017 per volontà della ex estetista di Edimburgo. Ha iniziato da sola, mentre ora può contare su 15 dipendenti (sia uomini che donne) che fanno le pulizie e catering a domicilio, indossando soloCome prevedibile, il web si è subito diviso in: c'è chi accoglie l'idea con entusiasmo, pensando che non ci sia niente di male, ma anche chi vorrebbe che il governo intervenisse per vietare questa "forma disgustosa di".