«Sesso troppo rumoroso nella residenza universitaria»: lesbiche discriminate

Ilgiudicato troppo rumoroso avrebbe fatto finire nel mirino degli omofobi una coppia di. Secondo quanto riportato dal ", a firma di, le ragazze sarebbero state vittime di bullismo da parte di una decina di studenti. Protagoniste della vicenda27enne romana che studia Psicologia, e la 21enne, originaria di Ostuni ed iscritta alla facoltà di Lingue.. «Io no ho mai avuto problemi né in facoltà né negli studentati dove ho vissuto – racconta Bellomia – Quando, però, lo scorso ottobre ci siamo trasferite nella residenza Copernico, tutto è cambiato».«Ad un certo punto una ragazza ci ha bussato alla porta facendoci sapere che, quando facciamo l’amore, siamo troppo rumorose e la cosa dà fastidio a tantissime persone. Persone che avrebbero iniziato a riunirsi parlando male di noi» aggiunge. «Mi pare del tutto evidente che qui si sta criminalizzando l’atto sessuale fatto da due persone dello stesso sesso – aggiunge – Non credo che siamo l’unica coppia che nella residenza fa l’amore. I rumori di tutti i generi sono la normalità in un contesto come questo. Solo con noi però se la sono presa».