Festino cocaina e sesso con una trans, poi viene rapito e rapinato da due albanesi

Aveva deciso di provare emozioni forti, organizzando una base di cocaina con una transessuale , ma quella che doveva essere una serata di piacere si è presto trasformata in un incubo per un. L'uomo, infatti, è statoda due, che oltre a denaro in contanti gli hanno anche preso l'auto e il cellulare.È accaduto a Rimini : come riporta Rimini Today, i genitori del, che da qualche ora non avevano più notizie del figlio, avevano allertato i carabinieri di Riccione. I militari, dopo alcune ricerche, sono riusciti a rintracciare l'uomo in un hotel di, dove era stato concordato l'incontro con la trans per il festino a base di sesso cocaina . Grazie al gps, i carabinieri sono anche riusciti a individuare l'auto del pizzaiolo, fermando anche due albanesi, che hanno iniziato ad accampare scuse improbabili per giustificare il possesso di quel veicolo.Una volta liberato dalla stanza in cui era stato segregato, il 40enne ha spiegato ai carabinieri di essere salito in una stanza d'albergo con la, trovando però i due albanesi che lo hanno costretto a prelevare 600 euro da un bancomat e a consegnarli, oltre a rubargli l'auto ed il cellulare. La vicenda è stata confermata anche dalla trans, originaria dell'Est Europa: al momento, uno dei due albanesi è in stato di fermo.