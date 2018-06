Sesso su tomba al cimitero beccati dai passanti: lei stava tradendo il compagno

Sesso in strada vicino al cimitero: rapporto orale di fronte ai passanti. Le immagini della telecameraā€‹

Altro che 'niente, siamo inglesi': da qualche tempo i sudditi di Sua Maestà sembrano aver preso l'abitudine di dare spettacolo all'aperto e in pubblico, anche se tra le location più gettonate per gli incontri focosi ci sono sicuramente i cimiteri. Quanto accaduto a, nell'area della Greater Manchester, sembra confermarlo.Uned una, infatti, sono stati beccati da alcuni passanti a fareall'interno di un vecchio, situato nel retro di una chiesa. Il primo ad accorgersi di loro, come riporta Metro.co.uk , è stato, che stava passeggiando con il cane e ha deciso di riprenderli in un video, urlargli di smetterla e chiamare la polizia.Nel filmato girato da Elwood, si vedono i due impassibili di fronte alle richieste dell'uomo: «Smettetela, non è una cosa bella ed è sbagliato farlo su una tomba». L'amante focoso, dopo aver scoperto di essere stato ripreso, si è avvicinato con fare minaccioso e gli ha riservato parole poco eleganti: «Devi imparare a farti i c***i tuoi, vai a farti una vita». L'uomo, dopo le minacce, si sarebbe anche vantato di essere impegnato a fare sesso da circa tre quarti d'ora.Tutto qui? Magari. Come se non bastasse, dopo la pubblicazione del video, ora censurato, la donna immortalata sulla tomba è stata riconosciuta dai familiari. La rivelazione è di quelle forti: «Lei è una donna impegnata, ha un compagno da cui ha avuto un figlio di sette mesi e in quel momento lo stava tradendo».