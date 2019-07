In ospedale dopo il sesso sadomaso: escort "violenta" rischia 7 anni di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMINI - Il sesso sadomaso lo manda in ospedale,accade a Rimini, dove il cliente di una prostituta si è beccatodopo una seduta un po’ troppo movimentata di sesso a pagamento. Era stato lui stesso a chiedere una seduta sadomaso con la escort, che però forse deve aver esagerato un po’.Secondo quanto riferisce, il cliente aveva assoldato per 300 euro la escort, chiedendo esplicitamente una seduta sadomaso: la escort ha tirato fuori tutto il suo repertorio, con perversioni e maltrattamenti, ma in tribunale si è difesa dicendo che il cliente non ha mai pronunciato la, quindi ha pensato in quel momento che quelle violenze gli stessero piacendo.Quando i due si sono separati però, l’uomo, un cinquantenne, si è sentito male per strada: le ferite sovracitate gli sono costate, così il cliente ha denunciato tutto alla polizia. La escort, una 40enne originaria dell’Est Europa, è stata denunciata d’ufficio e rischia fino a 7 anni di carcere.