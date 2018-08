Il paese con l'ormone libero Fare sesso in pubblico ora è diventato legale

di Enrico Chillè

Sesso nel vagone della metro, un anziano li interrompe e loro lo aggrediscono: la scena choc

Sta facendo discutere tutto il mondo, e probabilmente colpirà anche i lettori di Leggo , ladi una consigliera comunale che vorrebbe trasformare, almeno a livello locale, il reato degliin un semplice. C'è un motivo ben preciso, ma non tutti sono d'accordo.Siamo a, città di oltre un milione e mezzo di abitanti in. Come riportano fonti locali, come El Universal , e internazionali, come l'Independent , la consigliera comunaleha proposto ufficialmente ladel sesso in pubblico come atto osceno, compresi gli atti compiuti in luoghi privati ma ben visibili.Può sembrare una proposta assurda, ma quella della consigliera comunale si basa su un'indagine realizzata su un campione di studenti universitari: molti di loro hanno rivelato di essere statida parte di. Sembra infatti che gli agenti abbiano una certa 'predisposizione' a cercare in giro coppiette impegnate in atti sessuali, ma poi al momento di comminare la sanzione si offrirebbero di 'chiudere un occhio' intascando personalmente soldi per non procedere all'arresto.«Non possiamo andare avanti così, dobbiamo far sì che la polizia agisca correttamente e si concentri su crimini decisamente più gravi», ha spiegato la consigliera a sostegno della sua proposta. I principali partiti d'opposizione, di ispirazione decisamente conservatrice, sono però ovviamente in disaccordo: «Si tratta di una misura assolutamente inutile, dovremmo concentrarci direttamente sul contrasto alla corruzione delle forze dell'ordine».