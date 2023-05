Niente sesso prima del matrimonio: ecco il segreto per non divorziare ed amarsi per sempre

Niente sesso prima del matrimonio. Quella che al giorno d'oggi sembrerebbe una consuetudine relegata al passato - con l'età media del primo rapporto collocata nella prima adolescenza - potrebbe invece essere la chiave di un'unione coniugale duratura e soddisfacente. Lo ha dimostrato un nuovo studio condotto da ricercatori della Brigham Young University nello Utah, che ha evidenziato come avere più partner sessuali prima del matrimonio sia legato a una minore qualità delle relazioni e a tassi di divorzio più elevati.

Sesso prima del matrimonio, no grazie

Gli esperti di studi sulla famiglia presso il Wheatley Institute della BYU hanno dimostrato che dal 10% al 20% degli adulti sposati che hanno avuto rapporti sessuali con una sola persona - il proprio coniuge - hanno riferito di aver avuto un'unione più felice e di qualità superiore rispetto a quelli che avevano molti partner sessuali prima di sposarsi. Hanno scoperto inoltre che coloro che avevano avuto un solo partner sessuale avevano quasi il triplo delle probabilità di dichiarare che il divorzio non era nei loro pensieri e il doppio delle probabilità di dichiarare di essere "molto soddisfatti" del loro matrimonio. «Il nostro studio conferma ciò che altri studi nazionali hanno scoperto negli ultimi anni, ovvero che le coppie sessualmente inesperte hanno da due a tre volte più probabilità di avere un matrimonio altamente stabile», ha detto Brian J. Willoughby, coautore del rapporto commissionato dall'università religiosa che fa capo alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Lo studio

La ricerca, intitolata "Il mito dell'esperienza sessuale: Perché le coppie di partner sessualmente inesperti continuano ad avere matrimoni più solidi", si è basata su un panel di 3,750 americani impegnati in relazioni eterosessuali e ha preso in considerazione in una serie di studi recenti che hanno mostrato una correlazione tra promiscuità e successo del matrimonio. Solo una persona sposata su 10 che si definisce "molto sessualmente esperta" potrebbe dire di essere "molto soddisfatta" del proprio matrimonio. Solo il 25% delle persone sposate che avevano avuto da cinque a nove partner sessuali, e il 14% di coloro che ne avevano avuti 10 o più, hanno riportato un "livello molto alto di stabilità relazionale nel loro matrimonio".

D'altra parte, il 45% di quelli ritenuti "sessualmente inesperti" ha riportato il più alto grado di stabilità. Inoltre, quasi l'80% di coloro che hanno fatto sesso solo con il proprio partner ha dichiarato una maggiore vicinanza emotiva nella relazione, che è superiore di oltre il 20% rispetto alle persone che avevano più partner sessuali prima di sposarsi. I ricercatori non hanno riscontrato alcuna disparità tra uomini e donne per quanto riguarda la quantità di attività sessuale che hanno riferito prima di essere sposati.

Non è mai troppo tardi

Jason S. Carroll, direttore associato del Wheatley Institute e coautore del rapporto, ha rassicurato i single che - alla luce dello studio - potrebbero avere rimpensamenti sulla propria vita sessuale che c'è ancora tempo per cambiare rotta e impostare le relazioni future sul percorso prescritto, sottolineando che dal 10% al 15 % delle persone nella categoria ad alta esperienza sessuale «stanno ancora andando abbastanza bene nei loro matrimoni». «È probabile - ha continuato Carroll - che queste persone siano state in grado di migliorare la loro traiettoria cambiando la loro mentalità sul sesso, avvicinandosi al matrimonio con un impegno duraturo e abbracciando la fedeltà evitando comportamenti di ricerca alternativi dopo il matrimonio».