Sesso sul pontile in pieno giorno: il video finisce su Facebook e diventa virale

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Almeno per una volta non è stato usato come trampolino per i tuffi in mare. Fanno sesso sulla spiaggia, sospesi in uno dei tanti, al tramonto. La coppia di amanti - ripresa da una turista disi è lasciata andare ad effusioni sempre più spinte, in uno dei pontili dell'arenile di piazza Mazzini.Lui moro, lei un'avvenente bionda, età presunta circa 40 anni. Per le loro evoluzioni si sono anche appoggiati, a turno, al palo sul quale è collocato il cartello che vieta di tuffarsi. Incuranti della presenza di altre persone, soprattutto sulla riva, si sono lasciati andare a tenere effusioni per poi proseguire in posizioni che non hanno lasciato spazio alla fantasia. La scena non è sfuggita ad alcuni turisti, che da un vicino pontile hanno ripreso l'amplesso, non senza un certo sconcerto. Il risultato sono stati due video diventati a dir poco virali, tanto da essere diffusi, via WhatsApp, in tutta la provincia. Senza dimenticare i social, visto che uno dei due video è stato caricato anche nella pagina. Anche in questo caso suscitando una lunga serie di commenti sconcertati.Non è la prima volta che una coppia viene sorpresa a fare sesso sulla spiaggia. La scorsa estate era comparso in rete un altro filmato con una coppia impegnata in un momento di sesso orale, tutto in riva al mare e in pieno giorno. Inizialmente era stato ipotizzato si trattasse di Jesolo, poi era emerso che la scena era avvenuta a Porto Santa Margherita.