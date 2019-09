Sesso sul pontile in pieno giorno: il video della coppia finisce online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA - «Ma questa è una cosa normale? E' giorno, ci sono bambini e questi due stanno a sc....... sul pontile. Assurdo. Ma sono drogati?». Inizia così l'audio a commento del video di quasi due minuti di scene di sesso sulla spiaggia di Pescara nord. A parlare è una donna che, con accento abruzzese, descrive quello ha davanti agli occhi. I fatti sono accaduti ieri intorno alle 19,30, quando i bagnini se ne erano andati e nessuno pare abbia avvisato i titolari dello stabilimento.Cita anche un noto stabilimento balneare dove lei è al mare e da dove sta ripredendo con il telefonino le scene di sesso spinto tra una coppia senza freni sul pontile, nella zona nord di Pescara. Il video postato in rete è diventato subito virale. E non si capisce perché nessuno abbia chiamato il 112 o il 113, visto che le scene di sesso sono in pubblico, davanti a ragazzini che camminano sulla spiaggia.