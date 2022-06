Il sesso orale alla guida finisce male: amanti focosi si schiantano contro un furgone della FedEx

Sesso orale finito malissimo in Florida per un automobilista che nell'estasi del momento non si è reso conto di aver preso la corsia sbagliata andandosi a scontrare frontalmente con un furgone della FedEx. E' successo ieri, giovedì 2 giugno a Fort Lauderdale città costiera a nord di Miami. All'arrivo della polizia l'automobilista e la compagna erano svestiti e l'uomo è stato soccorso per una ferita all'inguine non megli specificata, ma che evidentemente era stata causata dalle "circostanze" che hanno provocato l'incidente. Secondo quanto riportano i media locali infatti, la donna era impegnata in una fellatio e il partner si è distratto tanto da non rendersi conto del furgone in avvicinamento.

Nelle immagini si vedono i due mezzi con il muso distrutto nello schianto e le vittime sdraiate o sedute sul marciapiede all'altezza di un incrocio trafficato. L'automobilista con i pantaloni ancora abbassati alle caviglie ha rischiato un grave danno. La passeggera, anch'essa praticamente nuda nell'auto, ha riportato lievi ferite nell'impatto con il furgone a seguito del quale, riporta il Daily Star, avrebbe morso accidentalmente il pene dell'amante. Feriti lievi anche l'autista della FedEx e un passeggero. Non è chiaro se qualcuno è stato accusato dell'incidente: al momento nessuno dei soggetti coinvolti è stato ancora reso noto dalla polizia.

Florida man crashes SUV into FedEx truck while woman is performing oral sex on him: “The driver of the SUV sustained injuries to his private area due to what was going on at the time of the crash, according to Fort Lauderdale Fire-Rescue” #BecauseFlorida https://t.co/p1MBkPXhjb

— Billy Corben (@BillyCorben) June 3, 2022