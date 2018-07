Sesso alla guida in mezzo al traffico: polizia lo ferma e lo multa per 80 euro

di Enrico Chillè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si trovava in, in una delle strade più trafficate della propria città e nell'ora di punta, insieme a una donna che sedeva sul lato del passeggero. Non si è comunque posto alcun problema nel farsi praticare delproprio, ma non aveva fatto i conti con alcuni agenti di polizia locale, che lo hanno beccato e fermato. Per l'automobilista 'hard', protagonista di questa 'impresa', è scattata unaÈ accaduto a, in Spagna. Come riporta Cadena Ser , l'automobilista era stato intercettato e fermato dai vigili urbani lungo la Ronda Norte, una delle arterie della città in cui il traffico è più congestionato.L'episodio è confermato dal verbale degli agenti, che descrive in maniera piuttosto inequivocabile l'infrazione: «Guidava il veicolo senza mantenere piena libertà di movimento, la passeggera aveva la testa posta tra le gambe del guidatore, che aveva i pantaloni abbassati fino alle caviglie». Ad ogni modo, l'infrazione è stata considerata lieve e l'automobilista se l'è cavata con una multa di 80 euro, con pagamento in misura ridotta a 40 se effettuato entro pochi giorni.