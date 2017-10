Sesso orale dopo le nozze, gli sposi escono allo scoperto: "Ecco perché l'abbiamo fatto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nella foto per l'abum del, i focosi sposi che hanno pensato fosse un'idea divertente realizzare lo scatto per amici e parenti sono usciti allo scoperto e hanno raccontato la loro versione di un gesto con non poche conseguenze.Il 27enne Matthew Lunn e la moglie Carly, 34 anni, hanno scattato la foto fuori dal sacro monastero di San Paolo sull'isola di Rodi. Purtroppo per la coppia il popolo dell'isola greca considera il monastero un luogo sacro e non ha notato il lato divertente della vicenda: da oggi in poi non sarà più permesso agli stranieri di celebrare matrimoni al monastero, rovinando i sogni di tanti sposi che avevano scelto la magica location per il giorno più bello.Il signor Lunn ha commentato l'accaduto dicendo di essersi pentito di quella foto, in cui lui e sua moglie stavano fingendo e che avrebbero voluto dimostrare solo il loro "senso dell'umorismo". Nel frattempo Carly ha spiegato che avevano sempre progettato di fare la foto e che si aspettavano "un sacco di risate e scherzi" da parte delle persone, ma che le cose sono sfuggite al controllo quando la foto è diventata virale.La foto potrebbe essere stata intesa come uno scherzo ma molte persone non pensano che sia molto divertente, compresa la nonna di Matt, che ha detto al Mail Online che ha trovato l'immagine "disgustosa".Giorgos Eleftheriou, presidente della comunità locale di Lindos a Rodi, ha anche condannato le azioni delle coppie. In un'intervista a The Times ha detto: "Siamo greci e crediamo alle nostre tradizioni e alla santità dei nostri luoghi religiosi. Non possiamo permettere a questo disgustoso comportamento di prevalere. Ci sono centinaia di spose britanniche e da tutto il mondo che mi chiamano in lacrime a causa di questa decisione. Quei due devono vergognarsi. Avrebbero fatto lo stesso in patria, davanti a una cappella britannica, un tempio ebraico, una moschea musulmana? Sarebbero stati decapitati dai musulmani!".