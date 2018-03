Sesso, le donne che pedalano ne fanno di più: cresce il desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andare in bicicletta fa bene alladelle donne. Un nuovo studio condotto dall’Università della California svela come questo preciso sport sia in grado di aumentare il desiderio sessuale nel genere femminile.Chi pedala, dunque, fapiù frequentemente. Lo studio ha preso in esame 3.118 donne che pedalano ad alta e a bassa intensità, e altre che invece non praticano questo sport. L’intensità della pedalata è associata a una migliore funzione sessuale.Esagerare però pone dei rischi per la salute associati a potenziali infezioni del tratto urinario e piaghe sulla pelle, dovute proprio alla sella, che possono inibire l’attività tra le lenzuola.