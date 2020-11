Influencer si presenta a un matrimonio accompagnato da sei donne, tutte incinte dei suoi 6 figli

Un influencer aspetta 6 bambini tra 6 donne diverse. Mike Eze-Nwalie Nwogu, noto come Pretty Mike, influencer molto popolare in Nigeria, si è presentato a un matrimonio con sei donne in dolce attesa, dicendo che sono tutte future mamma dei suoi bambini.

L'influencer ha un grande seguito su Instagram, dove vanta più di 320mila follower, ma la sua fama è aumentata dopo essersi presentato al matrimonio dell’attore di Nollywood (l’Hollywood della Nigeria) Williams Uchemba e sua moglie Brunella Oscar con 6 donne. Le sue accompagnatrici erano vestite in modo molto simile e tutte in evidente stato di gravidanza. La scena si è rapidamente spostata dagli sposi a Pretty Mike che ha mostrato il suo ingresso sul suo profilo Instagram.

Gli sposi però non se la sarebbero presa, anzi hanno commentato ironicamente che pur avendo speso molto per la cerimonia non sarà mai tanto quanto dovrà spendere il loro amico in pannolini.

