Fa sesso con due donne sull'altare della sua chiesa, sacerdote condannato a tre anni di carcere

STATI UNITI Sacerdote fa sesso con due donne in chiesa e viene condannato. Travis Clark è stato condannato a tre anni di reclusione con sospensione della pena per aver fatto sesso a tre in chiesa, dovrà anche subire tre anni di libertà vigilata e pagare una multa di mille dollari. Il sacerdote della Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, si dichiarò colpevole dopo che un fedele mostrò le immagini di lui che aveva rapporti sessuali con due donne nella sua chiesa.

Il fatto creò un grande scalpore della comunità, fino a finire in tribunale. Il 39enne stava prestando servizio come pastore presso la chiesa cattolica dei Santi Pietro e Paolo a Pearl River quando una notte di settembre 2020 un passante notò la luce accesa e affacciandosi vide il sacerdote in atteggiamenti compromettenti con ben due donne.

Il pastore, si è scoperto, stava girando un video hard in cui lui aveva il ruolo del sottomesso, mentre le donne erano due dominatrici. Sull'altare erano presenti anche divers giochi erotici. Oltre all'aspetto morale, Clark è stato giudicato per atti osceni in luogo pubblico, mentre le due donne sono state accusate di vandalismo.

L'altare profanato è stato bruciato all'indomani della condotta demoniaca di Clark, secondo l'arcivescovo di New Orleans, e un nuovo altare è stato consacrato nel novembre 2020.