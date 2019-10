Si conoscono in chat si incontrano e fanno sesso ma lei ha 13 anni

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO (TREVISO) - Si sonoe si sono subito piaciuti. E dopo alcuni scambi di messaggi hanno deciso di incontrarsi, consumando un. Nulla di strano, succede di continuo. Ma l'innamorata, in questo caso, era una. A finire alla sbarra accusato diun, all'epoca dei fatti diciottenne, che già aveva fatto parlare di sé all'inizio dell'anno: si tratta di, arrestato a febbraio dagli agenti del Commissariato di Conegliano dopo aver aggredito con un accetta il titolare del Cash for phones di via Rosselli, che aveva tentato di rapinare. I fatti risalgono a due anni fa, nel 2017, quando Rosolen, che oggi ha 20 anni, era poco più che maggiorenne. Tramite i social network, in particolare Instagram, una delle piattaforme più in voga tra i ragazzi, era