Sesso in auto a tutta velocità La coppia viene immortalata dall'autovelox: le immagini

BURGERLAND - È vero che al cuor non si comanda e che quando si è travolti dalla passione è difficile frenarsi, ma in alcune situazioni bisognerebbe fare un po' di attenzione.Come riporta il sito Metro.co.uk una coppia un po' troppo focosa è stata immortalata dall'autovelox in Austria in una situazione decisamente hot. La donna è alla guida dell'auto: una mano è sul volante e con l'altra tiene il pene del compagno.La foto dell'autovelox è incredibile, la donna sembra quasi guardare in camera. Stavano viaggiando sopra il limite di velocità in Burgenland, verso la città di Schwadorf.Alcuni media tedeschi avrebbero messo in dubbio la veridicità dello scatto, per il fatto che la foto non è in bianco e nero. In ogni caso, quando la passione arriva, meglio rifugiarsi tra le mura domestiche. Sicuramente è meno pericoloso.