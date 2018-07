Ubriaca una cliente per fare sesso con lei: albergatore nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo, gestore di un albergo a, è indagato per aver fatto ubriacare una sua cliente e averla indotta a farecon lui. La stampa locale racconta che l'albergatore avrebbe agito per stordire la donna con l'alcol e renderla più arrendevole davanti alle sue avances.Dopo l'ha accompagnata in camera da letto e ha tentato un approccio, nonostante la donna gli avesse fatto capire di non corrispondere. L'uomo, di 57 anni, è accusato di violenza sessuale e le lesioni. I fatti risalirebbero ad aprile scorso.Laha aperto un'inchiesta per accertare le eventuali responsabilità. Come spiega "L'Eco di Biella" , l’indagato, che non è stato ancora stato sentito, ha ora venti giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni oppure per chiedere di essere interrogato. Al termine di questo iter, il giudice deciderà se procedere o meno con il rinvio a giudizio.