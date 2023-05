Fa sesso per 24 ore di fila: 50enne in rianimazione per uno choc settico

GROSSETO - Ha fatto sesso praticamente per 24 ore di fila, e lo ha avrebbe fatto sotto l'effetto di ecstasy. L'uomo, 50 anni, è stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Grosseto, è stato ricoverato in uno stato di choc settico. Il fatto è successo una settimana fa, oggi le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento ma i medici dell'ospedale maremmano ritengono che l'uomo non potrà più avere erezioni. E' accaduto a un 50enne di origini tedesche che era in vacanza con la moglie in Toscana, nella zona di Castel del Piano.

Il malore durante le 24 ore di sesso

La notizia è stata rilanciata da Maremma Oggi: a svelare i dettagli della storia è stata la moglie. Dopo aver assunto Mdma, la coppia ha iniziato a fare sesso, a quanto pare lo avrebbe fatto per le 24 ore successive senza mai smettere. Una sorta di maratona sessuale quasi da record. L'uomo, però, complice anche il mix di droghe si è sentito male: è stata chiamata un'ambulanza e l'uomo è stato portato in ospedale a Grosseto. I medici hanno rilevato lo shock settico con necrosi parziale del pene e dello scroto.