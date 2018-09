Servizi segreti, il governo cambia: rischia il capo della Guardia costiera

di Cristiana Mangani

La rivoluzione ai vertici degli 007 inizierà già domani, quando il governo avvierà la procedura ufficiale per il cambio all’Aise e al Dis, il servizio segreto estero e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza: Alberto Manenti e Alessandro Pansa potrebbero lasciare il loro incarico martedì, anticipando una decisione di Palazzo Chigi prevista in settimana. A rischiare anche il comandante Giovanni Pettorino, già a capo anche della Capitaneria di porto di Ancona e adesso capo della Guardia...