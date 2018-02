Prepara la merenda al figlio ma nel contenitore spunta un serpente velenoso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELBOURNE - Un serpente velenoso nel pranzo che preparava per la scuola: una madre non ha creduto ai suoi occhi quando nella schiscetta che stava approntando per il suo bambino è spuntato un serpente dal veleno mortale. È successo in Australia, precisamente ad Adelaide, e la foto del serpente è stata condivisa su Facebook, diventando virale. Fortunatamente la donna ha avuto la prontezza di richiudere la scatoletta, intrappolando il serpente e chiamando una squadra che si occupa proprio di questi casi. Pochi giorni prima un uomo era morto per il morso di un serpente simile: nulla aveva potuto l'antidoto somministrato in ospedale. Ancora non è chiaro come il serpente fosse finito nel pranzo del bambino, ma gli "acchiappa serpenti" hanno fatto sapere che questi animali amano i luoghi piccoli e riparati dove rintanarsi.