Serpente lo morde alla gamba mentre taglia l'erba in giardino, 36enne grave

Un serpente , forse una vipera , lo ha morso alla gamba ed è in gravi condizioni un uomo di 36 anni per choc anafilattico . Il 36enne è stato trasportato d'urgenza all' ospedale di Piacenza nel primo pomeriggio di oggi dopo un grave choc anafilattico causato dal morso di un rettile

L'incidente è avvenuto nel comune di, sull'Appennino piacentino, mentre l'uomo stava tagliando dell'erba in un prato. All'improvviso ha avvertito un dolore alla gamba e ha notato un serpente , forse una vipera , che si è subito allontanato. Poco dopo ha iniziato a percepire i sintomi tipici di una reazione allergica grave e i parenti lo hanno portato subito al vicino posto di primo soccorso a: qui un medico del 118 gli ha somministrato i primi farmaci in grado di contrastare lo choc.Poi, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale didove ora si trova sotto osservazione. Le sue condizioni sono serie ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.