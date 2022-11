Serial killer delle prostitute, fermato Giandavide De Pau: il 51enne ex autista del boss Michele Senese

Il presunto serial killer delle prostitute di Prati è Giandavide De Pau. Il sospettato è sotto interrogatorio negli uffici della Questura di Roma. Si tratta di un 51enne italiano già noto alle forze dell'ordine per fatti di droga ed ex autista del boss Michele Senese. De Pau è stato rintracciato all'alba a Primavalle, e non in un bed&breakfast vicino alla stazione Termini, come emerso in un primo momento.

Il nome di De Pau compare negli atti di varie inchieste della Dda sul clan dei Senese ma anche al Mondo di Mezzo, il gruppo criminale guidato da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Secondo gli inquirenti lui era l'uomo fidato del boss Michele Sanese per il quale svolgeva anche il ruolo di autista e factotum. Negli atti della maxindagine si fa riferimento anche ad un incontro avvenuto in un bar nella zona di Corso Francia tra l'ex Nar e Senese a cui era presente anche De Pau. Il sospettato del triplice omicidio compare anche in altre indagini, più recenti, in cui gli venivano contestati, tra gli altri, i reati di rapina, cessione di sostanze stupefacenti e minacce a pubblico ufficiale.

+++ Uccise a Roma Prati: Polizia Scientifica ha lasciato stabile di via Milazzo dopo rilievi in un appartamento del primo piano alla scala A. L’uomo fermato alle 5:15 dalla Polizia, sospettato dei tre omicidi, è ancora interrogato da Squadra Mobile +++#chilhavisto #19novembre pic.twitter.com/ieOWlq7jwW — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 19, 2022

Il killer nei video e la supertestimone

L'uomo è stato ripreso in varie angolazioni dalle telecamere di sorveglianza dell'are che va da via Durazzo a via Riboty a Roma, dove giovedì mattina sono state uccise tre donne, due cinesi e una colombiana. Secondo quanto scrive Il Messaggero, gli agenti della Squadra Mobile avrebbero anche ascoltato un supertestimone, una donna di nazionalità cubana che sarebbe uscita con l'assassino dopo i delitti: «Mi ha detto di avere ucciso tre donne», ha raccontato.

Il questore: cittadini ora possono stare tranquilli

«La situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perché altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno». Lo afferma il questore di Roma, Mario Della Cioppa in una nota relativa agli omicidi di Roma. Il questore aggiunge che «in merito ai tragici fatti che si sono verificati nel quartiere Prati siamo estremamente soddisfatti per il lavoro che sta portando avanti la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, in sinergia informativa con l'Arma dei Carabinieri, seguendo le indicazioni della Procura della Repubblica». Il numero uno di San Vitale aggiunge che per i «dettagli inerenti lo stato delle indagini dobbiamo confrontarci con il Procuratore Lo Voi con il quale siamo costantemente in contatto per doveroso rispetto verso chi ha la direzione delle stesse e verso il lavoro che sta conducendo il PM titolare, insieme al Capo della Squadra Mobile. Quale Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, ben consapevole delle aspettative della cittadinanza, molto scossa dai fatti e che, giustamente, invoca sicurezza, posso assicurare che al momento la situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa tornare ad essere più tranquilla perché altri fatti collegati a questi tragici avvenuti non ci saranno. Al momento opportuno, gli organi investigativi e la Procura della Repubblica forniranno le informazioni doverose».

Indagini sulla chat del sito di incontri

Al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche una chat su una piattaforma di incontri a cui era iscritta la sessanticinquenne colombiana uccisa nel seminterrato di via Durazzo. Il passparout per identificare l'uomo che ha massacrato a coltellate Martha Castano Torres, e due donne asiatiche, la cui identità deve essere ancora accertata, sarebbe dentro una chat presente su una piattaforma per incontri. Si tratta di un sito online utilizzato dalla Castano per fissare i suoi appuntamenti con i clienti. È in quei contatti digitali che gli inquirenti sperano di trovare elementi per dare una svolta alle indagini.

La telecamera installata in casa

Al momento non c'è traccia dell'arma usata per uccidere le tre donne e si stanno passando al setaccio anche i cassonetti presenti nella zona. Dalle testimonianze raccolte finora non sarebbe emerso un identikit dell'aggressore. Su questo punto l'analisi delle telecamere presenti nel quartiere e dei tabulati potrebbe fornire elementi utili, così come l'esame delle impronte rilevate ieri dalle Polizia scientifica.Telecamere, a quanto pare, sarebbero state installate almeno in una casa delle vittime, forse una sorta di protezione vista l'attività rischiosa delle tre donne. Al vaglio anche eventuali tracce di dna presenti sul corpo delle vittime. Dalla modalità con cui sono stati compiuti gli omicidi, avvenuti a breve distanza, in un arco temporale ristretto e con ferite simili, non si esclude che possa essersi trattato di un piano premeditato. Le due vittime cinesi non sono state ancora identificate e accertamenti sono in corso anche sulla proprietà dell'appartamento di via Riboty. Sui tre omicidi in procura a Roma sono aperti due fascicoli per omicidio volontario aggravato.

Le recensioni sulla piattaforma

«Sono stato alcune volte in questo centro su strada. Ci sono Gioia, il capo, Linda e Susanna. Mi sono trovato bene, Linda la più carina, le altre decorose, non ci sono pance sfatte e cose del genere. Età penso tra i 30 e i 40. Costi: massaggio un'ora 50, mezz'ora 30. Il massaggio è quello solito cinese. Con sovrapprezzo di 20 con Gioia e qualcosa di più il massaggio diventa interattivo e molto piacevole. Le ragazze sanno essere simpatiche e sorridenti». È una delle recensioni, questa risale al 2019, lasciate sul centro di appuntamenti da anni nell'appartamento al 28 di via Riboty, nel rione Prati, da uno dei tanti clienti. Nel 2021 un altro cliente chiede nella chat: «qualcuno sa che fine ha fatto Angela di via Riboty?». E ancora un altro utente che, a maggio scorso, scriveva: «Via Riboty ti attira con l'illusione della ventenne poi ti si presenta il solito barilotto sc..to. Pessima esperienza».