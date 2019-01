Morto Sergio, gigante buono del culturismo: stroncato a 56 anni da un infarto

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È. Lo hanno trovato senza vita nella sua casa di Cuneo. A chiamare i soccorsi, verso l'una di notte, una conoscente ma l'intervento del 118 ha solamente potuto constatare il decesso. Molti lo consideravano come il «»â€‹.Sergio alla fine degli anni ’90 era stato ai vertici dei campionati italiani ed europei di culturismo. «Voglio ricordarti così, come quando ti avevo poortato a Montecatini, ai campionati, eravamo felici e vittorioso, sarai sempre nel mio cuore, riposa in pace», ricorda Salvatore, uno degli amici, sulla sua pagina Facebook. «Sergio è Sergio, non ci sono parole per descrivere l’accaduto. Abbiamo lavorato insieme tanti anni era una persona splendida. Sergione ci mancherai», così scrive di lui un cliente della palestra dove lavorava come personal trainer.