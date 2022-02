Sergio Mattarella, il secondo giuramento: l'arrivo a Montecitorio accolto con un lungo applauso DIRETTA

Sergio Mattarella, tra poco il giuramento del presidente della Repubblica che darà il via al secondo mandato. Il Capo dello Stato, alle 15.30, giurerà fedeltà alla Repubblica davanti agli stessi grandi elettori che la scorsa settimana si erano riuniti a Montecitorio (deputati, senatori e delegati regionali).

LA DIRETTA

Ore 15.20: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è uscito a bordo dell'auto presidenziale, scortato dai carabinieri in moto, ed è in arrivo a Montecitorio.

Ore 15.25: alla Camera è arrivato anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, accolto in Aula da un caloroso applauso.

Ore 15.29: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena entrato in Aula, accolto da un lungo e fragoroso applauso di tutti i grandi elettori, durato oltre due minuti e 'smorzato' dallo stesso Capo dello Stato.

Ore 15.32: il presidente della Camera, Roberto Fico, cede la parola al presidente Mattarella.

Ore 15.33: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione». Sergio Mattarella recita la classica formula per il giuramento, che apre il suo secondo mandato. Come da tradizione, dal Gianicolo vengono esplosi 21 colpi di cannone.

Ore 15.35: Sergio Mattarella si rivolge poi al Parlamento in seduta comune e a tutto il Paese. «Signori parlamentari e delegati regionali, avete preso la vostra decisione e alla nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità, non intendo e non posso sottrarmi. In questa Aula, massima espressione della volontà popolare, vi ringrazio per la fiducia manifestata» - le parole del Capo dello Stato - «Adempirò al mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione, a cui ho rinnovato la mia fedeltà. La nostra Carta resterà il punto di riferimento della mia azione. Il mio pensiero va a tutte le italiane e gli italiani, in particolare a quelli più in sofferenza, che attendono garanzia di diritti, rassicurazione e sostegno».

Sergio Mattarella, il cerimoniale del giuramento

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, si recherà a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza sarà segnalata dalla campana di Montecitorio. Il presidente della Camera, Roberto Fico, e il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accoglieranno quindi il Presidente all'ingresso principale di Montecitorio. La campana, a questo punto, cesserà di suonare. Nell'atrio schierato un reparto di Carabinieri in alta uniforme.

All’arrivo, il Capo dello Stato verrà salutato dai componenti del Consiglio di presidenza del Senato e dell'Ufficio di presidenza della Camera. Successivamente, accompagnato da Fico e Casellati, con i rispettivi segretari generali, raggiungerà l'Aula e salirà sul banco della presidenza. Il presidente Fico dichiarerà aperta la seduta ed inviterà il Capo dello Stato a prestare giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Dell'avvenuto giuramento verrà dato annuncio dalla campana di Montecitorio, mentre 21 salve di artiglieria partiranno dal Gianicolo. Il Presidente della Repubblica rivolgerà quindi il messaggio alla Nazione.

Al termine, un segretario di presidenza darà lettura del processo verbale della seduta. Successivamente, il presidente Fico dichiarerà chiusa la seduta e, insieme al presidente del Senato, accompagnerà il Presidente della Repubblica alla Galleria dove sarà accolto dal Presidente del Consiglio. Nell'atrio un reparto di Corazzieri, in uniforme di gran gala, renderà gli onori. Il Capo dello Stato, accomiatatosi dai Presidenti delle Camere uscirà quindi da Palazzo Montecitorio. In Piazza Montecitorio la banda eseguirà l'Inno nazionale, il Capo dello Stato passerà in rassegna il reparto d'onore lì schierato, prima di raggiungere in auto l’Altare della Patria.

