Serena Grandi, l'appello a Matteo Salvini: «Voglio fare politica con la Lega, ecco cosa potrei fare»

Purtroppo l'Italia non ha soldi per il cinema e il teatro. Sono molto fiera di 'Preludio', un cortometraggio contro il femminicidio a cui ho partecipato e che ha come voce narrante Isabella Rossellini

Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal cinema alla politica? La stella delle commedie sexy degli anni '80 non nasconde il suo apprezzamento per lae lancia un appello direttamente a: «Mi piacerebbe fare politica, sicuramente con la Lega».In un'intervista all'AdnKronos,ha spiegato: «».L'attrice sembra avere le idee chiare sull'impegno che potrebbe assumere in politica. «Al momento sto allestendo un blog che si chiama 'Scarpe rosse: insieme cambieremo le leggi'» - ha affermato- «Vorrei occuparmi di politiche sociali e cambiare le leggi su temi come lo stalking e la violenza sulle donne».