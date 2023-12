Minaccia di morte il portiere e sequestra un condomino: lo porta al bancomat e con un coltello lo costringe a prelevare

Un 50enne è stato arrestato a Roma con l'accusa di estorsione e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. L'uomo si è recato all'ingresso di un condominio impugnando un grosso coltello e, minacciato di morte il portiere, è andato in un appartamento dello stabile dal quale ha fatto uscire il proprietario, lo ha caricato in macchina e lo ha accompagnato a uno sportello bancomat: una volta lì, lo ha costretto a prelevare e a farsi consegnare 1.450 euro.

L'uomo, lasciato poi libero, è tornato a casa dove ad attenderlo c'erano i poliziotti dell'VIII Distretto Tor Carbone, contattati da passanti che avevano assistito alla scena.

Messisi subito sulle sue tracce, gli agenti hanno rintracciato poco dopo il 50enne che addosso aveva 5.195 euro e il coltello utilizzato poco prima; in casa gli hanno invece trovato circa 45 gr di droga e materiale utile al suo confezionamento: arrestato.

In un'altra circostanza, durante il controllo del territorio, altri poliziotti dello stesso distretto hanno notato un signore che si aggirava fra le auto in sosta e lo hanno fermato per un controllo; questo si è mostrato subito infastidito e, alla richiesta del documento d' identità fatta dagli agenti, ha iniziato ad offenderli infilando le mani all'interno della borsa e, scagliandosi contro di loro, ha cercato di colpirli con calci e pugni: bloccato il 42enne è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Procura ha chiesto e ottenuto, dal Giudice per le indagini preliminari, la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato in entrambe le circostanze.