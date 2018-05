Si separano a 80 anni Per mandarla via di casa le stacca luce e gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Unaa corrente intermittente. Nel senso che lui le prova tutte, e ci riesce, per far togliere a lei la fornitura die costringerla ad andarsene dalla ex casa coniugale, a Sottomarina, dove la donna abita dopo la separazione, avvenuta due anni fa. La particolarità è che sia lui che lei hanno superato glie che il loro matrimonio ne era durato 47. E per difendersi dalla guerra delle bollette che l’ex marito le ha scatenato contro, la donna si è rivolta all’Adico, associazione di difesa dei consumatori. La prima volta che l’uomo aveva messo in atto la sua rappresaglia, lo scorso dicembre, le utenze erano ancora intestate a lui e, quindi, aveva avuto gioco facile nel farle staccare. Non facilissimo però: non gli era andata bene con il. Pochi giorni fa l’ex marito sarebbe tornato alla carica, riuscendo a far staccare l’utenza comunicando per telefono il codice fiscale della pensionata e il pod del contatore, dati che solo lui poteva avere con facilità. E l’Enel ha staccato. L’ufficio legale Adico è intervenuto, ottenendo il ripristino della fornitura.