Emergenza senzatetto, 100 mila in tutta Italia. La storia di Massimo: «Mio figlio lavora qui vicino, finge di non conoscermi»

Nel pieno dell'inverno, a Torino è emergenza freddo per i senzatetto, per chi è costretto a vivere in strada, cercando come può di proteggersi dal gelo della notte. E sono tante le storie di chi ha perso il lavoro, casa, una persona cara e con problemi mentali, si è ritrovato da una vita normale alla strada. Nel reportage del Corriere della Sera, sono tante le vicende di chi vive ai margini, circa 2.200 persone nel capoluogo piemontese, infatti, vivono senza un tetto.

La storia di Massimo

Colpisce in particolare quella di un uomo, Massimo, un tempo operaio, ora senza occupazione, che con 300 euro di pensione di invalidità, affetto da depressione bipolare, deve per forza vivere in strada, mentre suo figlio, sui 30 anni, che lavora in un bar poco distante dal suo alloggio di fortuna, finge di non conoscerlo. «Abbiamo il patto che fingiamo di non conoscerci», racconta Massimo sulle pagine del giornale «ma sono ottimista, tra poco me ne andrò da qui», una frase che ripetono in tanti, tra coloro che vivono ai margini.

Emergenza in crescita

Sono 393 i morti tra le persone senza dimora in Italia nel 2022, numeri in crescita rispetto agli anni precedenti, mentre nel 2021 erano state 250 le vittime tra i senzatetto, 212 nel 2020. Ma l'emergenza, secondo le organizzazioni presenti sul territorio, non è più solo il freddo dell'inverno. Le morti, infatti, sono state 109 in estate, 101 in autunno, 86 in inverno e 97 in primavera. Secondo i dati Istat, sono 100mila i senza fissa dimora in Italia.