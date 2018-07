«Il mio seno rifatto si è sciolto con l'acqua bollente», il racconto choc

di Alessia Strinati

Ilsi scioglie sotto l'. Una denuncia choc quella di una modella inglese, Nadine Forster, 29 anni, che ha raccontato la sua storia ai media britannici perché altre donne non commettano il suo stesso errore.Mentre era in casa ad accudire il suo fidanzato si è scottata con dell’acqua bollente proprio sul seno. Stava preparando una borsa di acqua bollente, ma quando ha provato a chiuderla l'acqua le è caduta sul decolté. Subito si è tolta la maglietta e ha provato ad asciugarsi, ma ha notato che dopo 20 minuti il suo seno si stava letteralmente sciogliendo, così è subito corsa in ospedale.I medici le hanno detto che il processo di guarigione sarà molto lungo. L'incidente è avvenuto 3 settimane fa ma la donna ha ancora cicatrici e deve idratare la pelle regolarmente per evitare che la situazione possa peggiorare. «Ho avuto bisogno di tre settimane per riprendermi, sono ancora segnata e sento come se il mio seno fosse rovinato per sempre», ha raccontato al Daily Mail. Nadine ha confessato che non avrebbe mai pensato che l'acqua bollente potesse avere questo effetto sulle protesi.