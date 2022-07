Scontro fra ciclisti sul lungomare di Senigallia, scena da film: il medico si cala dall'elicottero per il soccorso

SENIGALLIA Una ciclista è rimasta ferita poco prima delle 20 in uno scontro sulla pista ciclabile del lungomare Alighieri, vicino al lungomare Da Vinci. Sul posto è intervenuta un’ambulanza mentre in volo si è alzato Icaro da Torrette.

Gli accertamenti

Dall’eliambulanza si è calato il medico con il verricello poi l’ambulanza è partita verso Torrette mentre l’elicottero, atterrato al campo sportivo delle Saline, ha fatto rientro vuoto. La situazione non sembrava drammatica ma erano necessari accertamenti per escludere traumi conseguenti alla caduta. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Lo scontro sarebbe avvenuto tra due biciclette anche se il secondo ciclista coinvolto, almeno inizialmente, non sembrava ferito ma non è escluso che successivamente possa essersi fatto refertare.

